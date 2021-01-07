ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

У Вилючинского водопада на туристов упала ледяная глыба

14:48
  • четверг
  • 07 января 2021

Один человек погиб

На Камчатке завершилась поисково-спасательная операция в районе Вилючинского водопада, где на туристов обрушилась глыба льда. Место происшествия обследовали в том числе с помощью авиации. Людей под завалами не нашли.
Ледяная глыба упала с крыши на школьниц в Мурманской области

Под обвал попали четверо. Один человек от полученных травм скончался на месте, ещё троим потребовалась помощь медиков. Среди пострадавших - 12-летний подросток, он сейчас в реанимации в тяжёлом состоянии, сообщает "ТВ Центр".

Соблюдалась ли техника безопасности при посещении водопада - выясняют следователи. Известно, что отдыхающие приехали к достопримечательности в составе организованной группы с гидом. Вилючинский водопад очень популярен среди жителей полуострова и считается одним из самых посещаемых мест отдыха и зимой, и летом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Спасательная операция на месте обрушении замерзшего водопада
Спасательная операция на месте обрушении замерзшего водопада
Спасательная операция на месте обрушении замерзшего водопада
Спасательная операция на месте обрушении замерзшего водопада
Спасательная операция на месте обрушении замерзшего водопада
Спасательная операция на месте обрушении замерзшего водопада
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.