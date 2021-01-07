У Вилючинского водопада на туристов упала ледяная глыба

Один человек погиб

На Камчатке завершилась поисково-спасательная операция в районе Вилючинского водопада, где на туристов обрушилась глыба льда. Место происшествия обследовали в том числе с помощью авиации. Людей под завалами не нашли.

Под обвал попали четверо. Один человек от полученных травм скончался на месте, ещё троим потребовалась помощь медиков. Среди пострадавших - 12-летний подросток, он сейчас в реанимации в тяжёлом состоянии, сообщает "ТВ Центр".

Соблюдалась ли техника безопасности при посещении водопада - выясняют следователи. Известно, что отдыхающие приехали к достопримечательности в составе организованной группы с гидом. Вилючинский водопад очень популярен среди жителей полуострова и считается одним из самых посещаемых мест отдыха и зимой, и летом.

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