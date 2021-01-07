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Британский штамм коронавируса обнаружен в 22 странах мира

14:03
  • четверг
  • 07 января 2021

Япония вводит ограничения

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 87 миллионов 200 тысяч человек, а британский штамм вируса обнаружен уже в 22 странах.
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 87 миллионов

Из-за стремительного распространения инфекции в Японии вводят режим чрезвычайной ситуации: в течение месяца жители Токио не должны покидать дома без крайней необходимости после восьми вечера. Также в ночное время будут закрыты рестораны и бары, сообщает "ТВ Центр".

А в Бразилию доставили компоненты для производства российской вакцины "Спутник V". Кроме того, были переданы и технологии изготовления препарата. Первые партии планируют выпустить до конца января. Российский препарат зарегистрировали по ускоренной процедуре и в Боливии.

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