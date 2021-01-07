Москва помогла Петербургу в борьбе с коронавирусом

В город на Неве отправлена партия лекарств

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки зафиксирован 23 541 новый случай заражения коронавирусом. Уже третий день подряд уровень заболеваемости снижается - выздоровевших больше, чем инфицированных.

Эпидемиологическая обстановка в стране стабилизируется, заявили в Роспотребнадзоре. Кроме того, в праздничные дни удалось сохранить высокий охват тестирований и обеспечить бесперебойную работу колл-центра.

В Санкт-Петербург из Москвы доставили препараты для лечения коронавируса. Договорённость о помощи была достигнута ранее между мэром Сергеем Собяниным и губернатором Александром Бегловым. Городу безвозмездно передали десятки тысяч упаковок антибиотиков и противовирусных средств. В ближайшее время Москва отправит в Петербург средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование.

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