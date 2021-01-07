ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москва помогла Петербургу в борьбе с коронавирусом

14:19
  • четверг
  • 07 января 2021

В город на Неве отправлена партия лекарств

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки зафиксирован 23 541 новый случай заражения коронавирусом. Уже третий день подряд уровень заболеваемости снижается - выздоровевших больше, чем инфицированных.  
В России за сутки выявлено менее 24 тысяч больных коронавирусом

Эпидемиологическая обстановка в стране стабилизируется, заявили в Роспотребнадзоре. Кроме того, в праздничные дни удалось сохранить высокий охват тестирований и обеспечить бесперебойную работу колл-центра.

В Санкт-Петербург из Москвы доставили препараты для лечения коронавируса. Договорённость о помощи была достигнута ранее между мэром Сергеем Собяниным и губернатором Александром Бегловым. Городу безвозмездно передали десятки тысяч упаковок антибиотиков и противовирусных средств. В ближайшее время Москва отправит в Петербург средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Врачи инфекционного отделения больницы
Врачи инфекционного отделения больницы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.