Крах демократии в США. Хронология событий

Сторонники Трампа атаковали Капитолий

Внимание всего мира приковано сегодня к США. Утверждение Джо Байдена президентом страны прошло на фоне поистине революционных потрясений. Первый за двести лет штурм Капитолия разъярённой толпой, раненые и погибшие - итог минувшей ночи в столице Соединённых Штатов. Джо Байден уже назвал происходящее мятежом. Президент Трамп ограничился призывом соблюдать закон.

Начали в среду, закончили в четверг ночью. Традиционно получасовая и формальная процедура утверждения итогов голосования стала беспрецедентной. Как по длительности, так и по накалу эмоций. Сенат и Палата представителей, в итоге, всё-таки утвердили победу Джо Байдена. Заседание несколько раз прерывалось. Республиканцы подавали возражения, их отклоняли. Самый длительный перерыв произошел из-за штурма.

Он стал первым вторжением в здание парламента США с момента нападения на него британцев в ходе англо-американской войны в 1814 году. Десятки тысяч сторонников Трампа сначала митинговали снаружи. Но когда конгрессмены отклонили очередное возражение республиканцев, люди буквально полезли на стены, балконы и ко входу в здание, сообщает "ТВ Центр".

Проникнуть внутрь не составило труда. Поначалу полицейские даже не возражали, чтобы демонстранты с ними фотографировались. Но вот уже протестующие врываются в зал заседаний Сената, в кабинеты отдельных законодателей. В том числе председателя Палаты представителей Нэнси Пелоси, одной из самых яростных критиков действующего президента. На её рабочем столе обнаружили включённый компьютер с открытой электронной почтой. То ли демократ так испугалась и стремительно убегала, то ли просто забыла выключить в силу возраста.

Начались стычки с полицией, пытавшейся защитить здание изнутри. И вот уже звучат выстрелы. Ранение в грудь получила женщина, одна из протестующих - ветеран ВВС США. Позже она скончалась в больнице. Из конгрессменов никто не пострадал. Их вывели из здания, предварительно раздав противогазы, но позже по подземному тоннелю вернули, чтобы продолжить заседание. Вытеснить демонстрантов удалось лишь спустя несколько часов. В Капитолии было обнаружено несколько самодельных взрывных устройств, а в одной из машин на территории рядом со зданием - бутылки с зажигательной смесью.

На улице полиция усмиряла протестующих с помощью пуль, слезоточивого газа и светошумовых гранат. Общее число жертв беспорядков возле Капитолия - четверо погибших, 14 полицейских получили ранения, более 50 человек задержаны. Для подавления бунта в Вашингтон ввели нацгвардию. Джо Байден выступил с экстренным обращением к нации.

Это мятеж. Мир наблюдает за происходящим. Как и многие другие американцы, я шокирован и опечален тем, что наша нация, долгое время являвшаяся маяком света и надежды на демократию, подошла к такому мрачному моменту.

Байден призвал Трампа немедленно выступить по телевидению и потребовать прекратить осаду Конгресса. Пока еще хозяин Белого дома предпочел Twitter. В коротком видеообращении он попытался усмирить своих сторонников, но не упустил возможности напомнить, что стало причиной такого развития ситуации.

Я понимаю вашу боль. У нас были выборы, которые у нас украли. И все об этом знают, особенно другая сторона. Но вы должны уйти домой. Идти с миром.

Однако, администрация соцсети пометила это сообщение как "спорное утверждение", запретила его копирование, а потом и вовсе заблокировала. А вице-президент Пенс, который теоретически мог бы помешать утверждению Байдена в качестве победителя гонки, но не стал этого делать, отписался от шефа в соцсетях.

В округе Колумбия введен комендантский час. Однако, подавив беспорядки, полиция уже не особо усердствует с задержаниями нарушителей. Территорию Капитолия оцепили железным забором. Сейчас обстановка там спокойная. Вопрос - надолго ли. Перепуганные демократы продолжают накалять обстановку: они требуют применить 25 поправку Конституции, чтобы объявить 45-му президенту импичмент. Учитывая активность и озлобленность его сторонников, это может ввергнуть страну в настоящий революционный хаос. И хоть сам Трамп к утру четверга все-таки заявил, что передаст власть Байдену 20 января, поле для маневра он все-таки оставил, добавив, что с результатами выборов, по-прежнему, не согласен.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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