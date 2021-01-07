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Мир в шоке от происходящего в США

15:37
  • четверг
  • 07 января 2021

Комментарии известных политиков

Происходившее минувшей ночью в Вашингтоне вызвало резкую критику внутри страны. На штурм Капитолия отреагировали сразу два бывших президента. Демократ Джимми Картер назвал беспорядки национальной трагедией, а республиканец Джордж Буш-младший подчеркнул: США скатились до уровня банановой республики.
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Комментарии поступают и из-за рубежа. Германский канцлер Ангела Меркель заявила: события в Вашингтоне вызывают гнев и печаль, как и отказ Дональда Трампа достойно признать своё поражение. Позором, противоречащим демократии, назвал случившееся израильский премьер Нетаньяху, сообщает "ТВ Центр".

В Пекине обратили внимание на двойные стандарты в освещении американскими СМИ схожих событий в других странах и в самих Соединённых Штатах. А представитель российского МИДа Мария Захарова разместила у себя на странице пост американского эксперта Джилл Догерти, которая заявила, что США теперь никогда больше не смогут сказать миру, что они - образец демократии.

В нашем МИДе пожелали американскому народу с достоинством пережить этот драматический момент собственной истории. А всё происходящее назвали следствием несовершенства непрозрачной избирательной системы, на что российские дипломаты и ранее неоднократно обращали внимание.

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