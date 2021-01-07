Тайна раскрыта? Карпович поделилась страстным фото с Прилучным

Мирослава намекнула на свои отношения с Павлом

Романтические отношения Павла Прилучного и Мирославы Карпович больше не являются тайной. Такой вывод можно сделать, заглянув в Instagram звезды "Папиных дочек".

Актриса впервые опубликовала страстный снимок с Павлом Прилучным. И пусть даже это – сцена из спектакля, в которым играют две звезды. Поклонники сразу же сделали свои выводы – Мирослава и Павел вместе и у них всё хорошо.

До этого Карпович ни слова не говорила о своих отношениях с главным мажором страны. А тут сразу такое фото, на котором она предстала в объятиях Павла Прилучного. Да и подпись намекает.

"Всё недоигранное - доиграем! 9 января стартуем со спектаклем "Косметика врага" в Театриуме на Серпуховке", - написала актриса.

В Сети поговаривают, что отношения актёров завязались как раз во время репетиций этого спектакля, которые проходили ещё до карантина. Из-за этого Прилучный ушёл из семьи, в которой долгие девять лет был счастлив с другой актрисой - Агатой Муцениеце.

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