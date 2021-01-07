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"Потрясающий день": Асмус воссоединилась с Харламовым ради дочери

19:42
  • четверг
  • 07 января 2021

Насте исполнилось 7 лет

Кристина Асмус и Гарик Харламов воссоединились на дне рождения дочери. Родители позабыли обиды и красиво отметили праздник. Как и все мамы и папы Гарик и Кристина хотят, чтобы их ребёнок рос в любви и радости. В день, когда Насте исполнилось семь лет, они снова были вместе.
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Вечеринка прошла весело. Детей развлекали аниматоры, которые удивили маленьких друзей Насти разноцветными попугаями. Именинница была в длинном воздушном платье и выглядела как сказочная принцесса.

"Вчера был просто потрясающий день! Полный любви, восторга и сладостей! Однозначно в копилку лучших дней в жизни!" – написала Кристина у себя в Instagram.

Она посвятила дню рождения дочери несколько постов, украсив их множеством фотографий. Есть среди них и совместные снимки, на которых запечатлены счастливые родители вместе с Настей.

Гарик Харламов и Кристина Асмус развелись в октябре 2020 года. До этого они несколько месяцев жили раздельно.

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