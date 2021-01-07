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Собянин рассказал о помощи людям с ограниченными возможностями

17:35
  • четверг
  • 07 января 2021

В период пандемии это особенно важно

Сергей Собянин рассказал о важных и добрых делах, которыми запомнился 2020 год. Он ознаменовался началом пандемии коронавируса, поэтому особенно важны стали внимание и забота о близких и тех, кто нуждался в помощи.
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В финале конкурса "Доброволец России" десять москвичей заняли призовые места, написал мэр на своей странице "Вконтакте" и подробно остановился на проекте "Шаг в профессию".

Москвичка Ольга Лоева - основательница благотворительного фонда "Действуй!" - получила приз в номинации "Равенство возможностей". Как отметил градоначальник, Ольга на личном опыте знает, какие сложности могут ждать участников программы при поиске работы. Она испытала всё на себе, попав в детстве в автоаварию. Инвалидность не помешала Ольге стать ведущим экономистом международной организации.

Теперь она ищет новых единомышленников и планирует открыть филиалы своего проекта в других городах России. Сергей Собянин поблагодарил Ольгу Лоеву за неравнодушие и искреннее желание помогать людям.

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