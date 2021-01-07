ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

4 человека погибли на пожаре в жилом доме на западе Москвы

17:08
  • четверг
  • 07 января 2021

Пожарные спасли 5 человек

Четыре человека погибли во время пожара в квартире на западе Москвы. Возгорание произошло в 22-этажном доме на Беловежской улице.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём, сообщили ТАСС в экстренных службах города. Пожарным удалось спасти соседей, из огня вывели 5 человек.

В квартире, где произошёл пожар, жильцы часто употребляли спиртные напитки. Следствие проводит необходимые экспертизы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
Пожарные в подъезде
Пожарные в подъезде
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.