4 человека погибли на пожаре в жилом доме на западе Москвы

Пожарные спасли 5 человек

Четыре человека погибли во время пожара в квартире на западе Москвы. Возгорание произошло в 22-этажном доме на Беловежской улице.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём, сообщили ТАСС в экстренных службах города. Пожарным удалось спасти соседей, из огня вывели 5 человек.

В квартире, где произошёл пожар, жильцы часто употребляли спиртные напитки. Следствие проводит необходимые экспертизы.

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