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В 2021 году в Москве появится 11 новых станций метро

16:16
  • четверг
  • 07 января 2021

Их откроют на Большой кольцевой линии

В 2021 году в Москве построят 11 станций метро. Все они станут частью крупнейшего проекта в истории столичного метростроения - Большой кольцевой линии.
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На схеме столичного метрополитена появятся станции "Карамышевская", "Мневники", "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Калужская" и "Зюзино". Метростроители обещают, что полностью кольцо замкнётся в 2022 году.

Длина линии составит 70 километров. На ней будет 31 станция, с которых можно будет пересесть на радиальные линии, МЦК, МЦД и на станции пригородного железнодорожного сообщения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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