Москва в 2020 году улучшила позиции в 23 международных рейтингах

Это большой успех для города

Успехи Москвы засвидетельствованы в 23 международных рейтингах. В них российская столица в 2020 году улучшила свои рейтинги. Такое признание связано с хорошим развитием столичной экономики, инноваций и появлением новых стартапов, а также с ростом цифровизации и улучшением качества жизни горожан.

В престижном рейтинге The World`s 100 Best Cities Москва опередила Токио, Сингапур и Дубай. Города оценивали по нескольким критериям. В частности, в категории "Продукт" (инфраструктура и достопримечательности) столица России стала первой. Также Москва вошла в тройку лидеров в категории "Место" (благоустройство и развитость среды). Здесь большую роль сыграла масштабная программа по благоустройству "Моя улица".

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что высокие позиции в рейтинге подтверждают статус Москвы как одного из самых востребованных для жизни, бизнеса и путешествий городов мира даже в сложный период пандемии коронавируса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"