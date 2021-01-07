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Москва в 2020 году улучшила позиции в 23 международных рейтингах

16:25
  • четверг
  • 07 января 2021

Это большой успех для города

Успехи Москвы засвидетельствованы в 23 международных рейтингах. В них российская столица в 2020 году улучшила свои рейтинги. Такое признание связано с хорошим развитием столичной экономики, инноваций и появлением новых стартапов, а также с ростом цифровизации и улучшением качества жизни горожан.
Москва поднялась на три позиции в рейтинге умных городов

В престижном рейтинге The World`s 100 Best Cities Москва опередила Токио, Сингапур и Дубай. Города оценивали по нескольким критериям. В частности, в категории "Продукт" (инфраструктура и достопримечательности) столица России стала первой. Также Москва вошла в тройку лидеров в категории "Место" (благоустройство и развитость среды). Здесь большую роль сыграла масштабная программа по благоустройству "Моя улица".

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что высокие позиции в рейтинге подтверждают статус Москвы как одного из самых востребованных для жизни, бизнеса и путешествий городов мира даже в сложный период пандемии коронавируса.

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