Проект "Московское долголетие" выбрал лучшего Деда Мороза

В финал конкурса вышли 11 участников

В Москве назван победитель онлайн-конкурса "Лучший Дед Мороз". В финал вышли 11 москвичей старшего поколения. Среди них были певец, актёр, музыкант, танцор и художник.

Правила конкурса были простыми – участникам нужно было записать видеопоздравление в костюме Деда Мороза и отобразить любимое увлечение или активность в "Московском долголетии".

Победителем стал 70-летний Александр Мочалов из Северо-Восточного округа. Он получил больше всего голосов подписчиков проекта в социальных сетях. Лучший Дед Мороз выступил в образе старика Хоттабыча и записал поздравление в сказочном стиле. Для этого Александр Мочалов сам написал стихи, а костюм ему помогли сшить друзья по проекту.

Победитель поблагодарил всех, кто его поддерживал и сказал, что стать первым среди лучших для него - большая честь.

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