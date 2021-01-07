ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Проект "Московское долголетие" выбрал лучшего Деда Мороза

16:05
  • четверг
  • 07 января 2021

В финал конкурса вышли 11 участников

В Москве назван победитель онлайн-конкурса "Лучший Дед Мороз". В финал вышли 11 москвичей старшего поколения. Среди них были певец, актёр, музыкант, танцор и художник.
Онлайн-группы "Московского долголетия" возобновили свою работу

Правила конкурса были простыми – участникам нужно было записать видеопоздравление в костюме Деда Мороза и отобразить любимое увлечение или активность в "Московском долголетии".

Победителем стал 70-летний Александр Мочалов из Северо-Восточного округа. Он получил больше всего голосов подписчиков проекта в социальных сетях. Лучший Дед Мороз выступил в образе старика Хоттабыча и записал поздравление в сказочном стиле. Для этого Александр Мочалов сам написал стихи, а костюм ему помогли сшить друзья по проекту.

Победитель поблагодарил всех, кто его поддерживал и сказал, что стать первым среди лучших для него - большая честь.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Деды Морозы в автобусе
Деды Морозы в автобусе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.