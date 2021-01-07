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Названа дата возобновления строительства "Северного потока-2"

19:03
  • четверг
  • 07 января 2021

Работы начнутся в январе

В Дании подтвердили сроки возобновления работ над "Северным потоком-2". Строительство газопровода начнётся 15 января. Дания была последней страной, которая разрешила прокладку трубы в своих территориальных водах, это произошло ещё в октябре 2020 года.
Норвегия нанесла удар по "Северному потоку-2"

О возобновлении строительства сообщает ТАСС со ссылкой на регулятора страны. У берегов Дании проходит 147-километровый участок газопровода, он должен соединиться с секцией в водах Германии.

О том, что строительство газопровода всё-таки будет возобновлено после приостановки в конце 2019 года, сообщалось уже не раз. Назывались конкретные даты, но работы так и не начались после того, как в конце 2019 года норвежское судно-трубоукладчик покинуло зону строительства из-за первого пакета американских санкций.

Сейчас в дополнении к нему действует второй пакет ограничений, заложенный в военный бюджет США. Дональд Трамп наложил на него вето, но законодатели преодолели его.

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Строительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода "Северный поток-2"
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