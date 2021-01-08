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В России выявлено 23652 новых случая коронавируса

11:23
  • пятница
  • 08 января 2021

Ситуация улучшается

За сутки в России зафиксировано 23 652 случая заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 3 355 794 человека с COVID-19, умерло 60 911 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.  В Москве зарегистрировано 5 027 больных, всего в столице 848 452 инфицированных, скончались 11 799 пациентов. 
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Самое большое число больных в России зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

На этой неделе в Роспотребнадзоре сообщили, что эпидемиологическая обстановка в стране стабилизируется. Суточный показатель заболеваемости COVID-19 снизился за последнюю неделю с 18,9 до 16,5 на 100 тысяч населения. Также в целом по стране сокращается число регионов с превышением эпидемических порогов по гриппу и ОРВИ.

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