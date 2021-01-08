В Москве растёт число вылечившихся от COVID-19

За сутки их стало больше на 7067

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 7 067 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 680 759.

Накануне, 7 ноября Москва оказала помощь Санкт-Петербургу в борьбе с коронавирусом: из столицы в город на Неве доставили препараты для лечения болезни. В ближайшее время Москва отправит в Петербург средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование.

По данным на 8 января, в России диагноз COVID-19 поставлен 3 355 794 пациентам, умерли с начала пандемии 60 911 человек. В Москве больных зарегистрировано 848 452, в мире более 88 миллионов человек заразись коронавирусом, умерло более 1,8 миллиона человек.

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