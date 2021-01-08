88 миллионов человек заразились коронавирусом с начала пандемии

Умерло около 2 миллионов заболевших

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 88 миллионов, скончались от осложнений болезни более 1,8 миллиона человек. Прирост заболевших за эту неделю превысил четыре миллиона.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 21,5 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 365 тысяч.

На втором месте - Индия, там заразившихся более 10 миллионов, третью строчку занимает Бразилия с более чем 7,9 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Россия с 3,3 миллиона инфицированными.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах (17 человек), на Самоа (2 человека), в Вануату зафиксирован один заболевший.

Тем временем британский штамм вируса обнаружен уже в 22 странах мира. Многие государства вводят дополнительные ограничения. К примеру, в Японии действует режим чрезвычайной ситуации: в течение месяца жители Токио не должны покидать дома без крайней необходимости после восьми вечера.

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