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88 миллионов человек заразились коронавирусом с начала пандемии

10:39
  • пятница
  • 08 января 2021

Умерло около 2 миллионов заболевших

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 88 миллионов, скончались от осложнений болезни более 1,8 миллиона человек. Прирост заболевших за эту неделю превысил четыре миллиона.
Британский штамм коронавируса обнаружен в 22 странах мира

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 21,5 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 365 тысяч.

На втором месте - Индия, там заразившихся более 10 миллионов, третью строчку занимает Бразилия с более чем 7,9 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Россия с 3,3 миллиона инфицированными.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах (17 человек), на Самоа (2 человека), в Вануату зафиксирован один заболевший.

Тем временем британский штамм вируса обнаружен уже в 22 странах мира. Многие государства вводят дополнительные ограничения. К примеру, в Японии действует режим чрезвычайной ситуации: в течение месяца жители Токио не должны покидать дома без крайней необходимости после восьми вечера.

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