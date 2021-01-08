Российские и турецкие военные провели первое в этом году патрулирование в Сирии

Оно прошло без происшествий

Первое в этом году совместное патрулирование провели российские и турецкие военные в сирийской провинции Хасеке. С воздуха колонны бронемашин прикрывали вертолёты армейской авиации ВКС.

Основная задача - контроль за ситуацией. Военные следят за тем, чтобы на территории, отведённой для патрулирования, а это буферная зона между вооруженной оппозицией и сирийскими демократическими силами, не появлялись ни те, ни другие.

Колонная идёт вдоль границы Турции. По обочинам - пострадавшие во время боевых действий дома и хозяйственные постройки. Военные следят и за ситуацией на нефтяных месторождениях. До войны Хасаке была одним из перспективнейших районов добычи углеводородов. Но сегодня скважины законсервированы, вышки не работают, а объёмы добычи нефти в целом по стране упали в 20 раз, сообщает "ТВ Центр".

В дороге командиры постоянно на связи с координационным центром. Он создан в марте. Тоже совместный - российско-турецкий. Именно здесь военные планируют и согласовывают предстоящие маршруты патрулирования и одновременно наблюдают за соблюдением режима прекращения огня. В центре всю обстановку в зоне патрулирования видят в режиме реального времени. Картинку на мониторы передает российский дрон "Орлан".

Через несколько часов, колонна благополучно вернулась в исходную точку, к месту сбора. В 30 километровой зоне, определённой лидерами России и Турции и закрепленной меморандумом, ничего подозрительного.

Это было первое совместное патрулирование в наступившем году. И судя по планам российских и турецких военных, не последнее. Обстановка в Хасаке ещё далека от стабильной. Военные двух стран сегодня - единственная сила, которая удерживает разные вооружённые группировки от полномасштабного конфликта.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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