ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские и турецкие военные провели первое в этом году патрулирование в Сирии

10:34
  • пятница
  • 08 января 2021

Оно прошло без происшествий

Первое в этом году совместное патрулирование провели российские и турецкие военные в сирийской провинции Хасеке. С воздуха колонны бронемашин прикрывали вертолёты армейской авиации ВКС.
Российские военные поздравили сирийских школьников с наступившим Новым годом

Основная задача - контроль за ситуацией. Военные следят за тем, чтобы на территории, отведённой для патрулирования, а это буферная зона между вооруженной оппозицией и сирийскими демократическими силами, не появлялись ни те, ни другие.

Колонная идёт вдоль границы Турции. По обочинам - пострадавшие во время боевых действий дома и хозяйственные постройки. Военные следят и за ситуацией на нефтяных месторождениях. До войны Хасаке была одним из перспективнейших районов добычи углеводородов. Но сегодня скважины законсервированы, вышки не работают, а объёмы добычи нефти в целом по стране упали в 20 раз, сообщает "ТВ Центр".

В дороге командиры постоянно на связи с координационным центром. Он создан в марте. Тоже совместный - российско-турецкий. Именно здесь военные планируют и согласовывают предстоящие маршруты патрулирования и одновременно наблюдают за соблюдением режима прекращения огня. В центре всю обстановку в зоне патрулирования видят в режиме реального времени. Картинку на мониторы передает российский дрон "Орлан".

Через несколько часов, колонна благополучно вернулась в исходную точку, к месту сбора. В 30 километровой зоне, определённой лидерами России и Турции и закрепленной меморандумом, ничего подозрительного.

Это было первое совместное патрулирование в наступившем году. И судя по планам российских и турецких военных, не последнее. Обстановка в Хасаке ещё далека от стабильной. Военные двух стран сегодня - единственная сила, которая удерживает разные вооружённые группировки от полномасштабного конфликта.

 Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Российские и турецкие военные в Сирии
Российские и турецкие военные в Сирии
Российские и турецкие военные в Сирии
Российские и турецкие военные в Сирии
Российские и турецкие военные в Сирии
Российские и турецкие военные в Сирии
Российские и турецкие военные в Сирии
Российские и турецкие военные в Сирии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.