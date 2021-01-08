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Российские сапёры обезвредили в Карабахе 22 тысячи мин и снарядов

10:06
  • пятница
  • 08 января 2021

Они работают круглые сутки

Более тысячи взрывоопасных предметов обнаружили российские сапёры за сутки во время разминирования пяти гектаров территории в Нагорном Карабахе. Сейчас инженерные подразделения работают в Степанакерте. 
Российские врачи оказали медпомощь более 900 жителям Нагорного Карабаха

Всего за время проведения миротворческой операции очищено от снарядов и мин 440 гектаров местности, 165 километров дорог, более 600 зданий. Найдено и уничтожено около 22 тысяч боеприпасов, сообщает "ТВ Центр".

Выездные бригады военных врачей, в составе которых высококвалифицированные специалисты, продолжают работать в удалённых населенных пунктах Нагорного Карабаха. К медикам уже обратились 1150 жителей, в том числе 144 ребёнка.

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