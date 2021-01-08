В приморском селе сгорела единственная школа

Здание уничтожено огнём
Крупный пожар этой ночью тушили в Приморье. В селе Глубинное сгорела единственная школа. Площадь, пройденная огнём, составила более трёх тысяч квадратных метров.
Пожарные расчёты прибыли незамедлительно, но к этому моменту пламя уже охватило второй этаж и крышу здания, сообщает "ТВ Центр".
Пострадавших нет. По мнению очевидцев, возгорание могло произойти из-за неисправности оборудования. Причины ЧП выясняются.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также: