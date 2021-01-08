Тракторный марш в Индии: рабочие требуют отмены аграрных законов

Полиция защищает подступы к Дели

На дорогах к столице Индии отмечаются необычные заторы. К Дели устремились тысячи тракторов со всей страны. Таким образом фермеры пытаются добиться отмены трёх аграрных законов.

На сегодня, 8 января запланирован очередной раунд переговоров между правительством и профсоюзом аграриев. До этого соглашения достичь не удавалось. Протестующие требуют полной отмены ранее принятых актов, а также установить законодательно гарантированные закупочные цены.

Тракторные марши пока проходят у четырех въездов в столицу. Туда же направлены значительные силы полиции, чтобы не допустить прорыва митингующих в город, сообщает "ТВ Центр".

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