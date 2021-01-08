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Растёт число погибших в беспорядках у Капитолия

13:14
  • пятница
  • 08 января 2021

Полиция сообщила о смерти своего сотрудника

Увеличилось число жертв беспорядков в Вашингтоне. Внутренняя полиция Капитолия сообщила о смерти своего сотрудника во время штурма здания сторонниками действующего президента Дональда Трампа. Он получил смертельное ранение, вступив в физический контакт с протестующими, сообщает пресс-служба полиции Капитолия.
Мир в шоке от происходящего в США

Начальник полиции Стивен Санд подал в отставку после того, как группа агрессивно настроенных людей проникла в здание Капитолия. Сторонники Дональда Трампа пытались воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден.

Конгрессу со второй попытки удалось утвердить победу Байдена. Заседание прошло после того, как протестующие покинули здание. Следующий этап - инаугурация Джо Байдена, она намечена на 20 января.

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Беспорядки у здания Капитолия в Вашингтоне
Беспорядки у здания Капитолия в Вашингтоне
Пострадавшие во время беспорядков у здания Капитолия в Вашингтоне
Пострадавшие во время беспорядков у здания Капитолия в Вашингтоне
Пострадавшие во время беспорядков у здания Капитолия в Вашингтоне
Пострадавшие во время беспорядков у здания Капитолия в Вашингтоне
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