Коронавирус - навсегда: учёные выявили хронические признаки у COVID-19

Болезнь несёт в себе опасность после выздоровления

Учёные предупредили переболевших коронавирусом в лёгкой форме о переходе болезни в хроническую форму. Результаты международного исследования опубликованы в Journal of Clinical Medicine.

Во время исследования выяснилось, что пациенты, средний возраст которых составил 47 лет, жаловались на симптомы болезни на протяжении минимум трёх месяцев после выздоровления.

У них сохранялись усталость, мышечная слабость, проблемы со сном, различные боли, снижение производительности труда. Почти треть пациентов продолжают нуждаться в уходе и медицинской помощи спустя три месяца после заражения.

Авторы исследования предлагают создать комплекс реабилитационных мероприятий для переболевших коронавирусом. Это нужно для того, чтобы они не создавали нагрузку на систему здравоохранения.

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