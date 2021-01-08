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Коронавирус - навсегда: учёные выявили хронические признаки у COVID-19

13:24
  • пятница
  • 08 января 2021

Болезнь несёт в себе опасность после выздоровления

Учёные предупредили переболевших коронавирусом в лёгкой форме о переходе болезни в хроническую форму. Результаты международного исследования опубликованы в Journal of Clinical Medicine.
Назван самый распространенный симптом коронавируса

Во время исследования выяснилось, что пациенты, средний возраст которых составил 47 лет, жаловались на симптомы болезни на протяжении минимум трёх месяцев после выздоровления.

У них сохранялись усталость, мышечная слабость, проблемы со сном, различные боли, снижение производительности труда. Почти треть пациентов продолжают нуждаться в уходе и медицинской помощи спустя три месяца после заражения.

Авторы исследования предлагают создать комплекс реабилитационных мероприятий для переболевших коронавирусом. Это нужно для того, чтобы они не создавали нагрузку на систему здравоохранения.

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