Россиян предупредили об уплате налогов с доходов по банковским вкладам

Новый порядок действует с 1 января

Министерство финансов напомнило россиянам о том, что с 1 января им придётся платить налог с доходов по банковским вкладам свыше миллиона рублей.

В ведомстве указали, что налогом будут облагаться не сами вклады, а лишь проценты по ним. Налоговая ставка будет 13%, сообщается на сайте ФНС России.

Впервые уплатить такой налог нужно будет только в 2022 году. По оценкам Минфина, это нововведение принесёт бюджету порядка 100 миллиардов рублей, а в 2023 году - 102,9 миллиарда.

Ранее в России был введён налог на доходы граждан, превышающие пять миллионов в год. Эти деньги пойдут на лечение детей с редкими заболеваниями.

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