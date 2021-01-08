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Россиян предупредили об уплате налогов с доходов по банковским вкладам

12:11
  • пятница
  • 08 января 2021

Новый порядок действует с 1 января

Министерство финансов напомнило россиянам о том, что с 1 января им придётся платить налог с доходов по банковским вкладам свыше миллиона рублей.
Путин подписал закон о повышении налога на доходы свыше 5 миллионов

В ведомстве указали, что налогом будут облагаться не сами вклады, а лишь проценты по ним. Налоговая ставка будет 13%, сообщается на сайте ФНС России.

Впервые уплатить такой налог нужно будет только в 2022 году. По оценкам Минфина, это нововведение принесёт бюджету порядка 100 миллиардов рублей, а в 2023 году - 102,9 миллиарда.

Ранее в России был введён налог на доходы граждан, превышающие пять миллионов в год. Эти деньги пойдут на лечение детей с редкими заболеваниями.

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