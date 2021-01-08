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Горожанам рассказали, как в 2020 году московская культура осваивала онлайн-формат

12:23
  • пятница
  • 08 января 2021

Прошли тысячи мероприятий

Из-за пандемии коронавируса и связанных с нею ограничений культурный досуг москвичей в 2020 переместился в онлайн-формат. Столичные музеи, театры, библиотеки и парки быстро перестроились и, благодаря этому, культурная жизнь Москвы не замерла, а плавно переместилась в Сеть.
Московские учреждения культуры получат дополнительную поддержку от города

В прошлом году удачно продолжил  работу проект "Культура Москвы онлайн". На его платформах проходят лекции, экскурсии, концерты и мастер-классы. Театры показывают свои спектакли, музеи – архивные материалы.

Например, все желающие могут посетить виртуальную экскурсию по Московскому планетарию, понаблюдать за обитателями зоопарка или погулять по Большому театру. В разделе "Литература" собрано множество лекций о писателях и их произведениях, а, чтобы смастерить что-то своими руками, достаточно заглянуть в раздел "Практика".

Электронную платформу "Музейная Москва онлайн" в 2020 году посетили более 192 тысяч человек, которые совершили более двух миллионов просмотров. Пик посещений пришёлся на апрель, а в мае прошли более ста мероприятий, приуроченных к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Летом пользовался популярностью проект "Йога в парке".

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