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Регионы продлевают школьникам каникулы из-за коронавируса

13:44
  • пятница
  • 08 января 2021

В Москве они закончатся 17 января

Российские регионы вводят новые ограничения из-за коронавируса. Чтобы остановить распространение заболевания, в Карелии на неделю продлили каникулы для учеников начальных классов.
Каникулы для школ и колледжей Москвы продлят до 17 января

Остальные школьники и студенты пока продолжат обучение в дистанционном формате. Ранее московские власти продлили школьникам каникулы до 17 января.

А в Самарской и Псковской областях, напротив, образовательные учреждения с понедельника, 1 января начнут работать в очном режиме, сообщает "ТВ Центр".

По данным оперативного штаба, в России за минувшие сутки зафиксировано 23 652 новых случая коронавируса. С инфекцией справились 21 677 человек.

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