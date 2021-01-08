Как проходит вакцинация от коронавируса в Приморье

В регион доставили 800 доз "ЭпиВакКороны"

В Приморье доставили первую партию препарата "ЭпиВакКорона". Одна ампула вакцины рассчитана на одного пациента. Эту прививку от коронавирусной инфекции проводят в два этапа. Второй раз укол делают через две-три недели.

Ампулы не требуют особых условий для транспортировки и храниться могут в обычном холодильнике при температуре от двух до восьми градусов тепла. Первыми вакцинируют медицинских работников и сотрудников Роспотребнадзора, сообщает "ТВ Центр".

"ЭпиВакКорона" разработана новосибирскими учёными научного центра "Вектор". Ее доклинические исследования длились четыре с половиной месяца. Препарат испытывали на шести видах животных. Затем прививку начали делать добровольцам. И, как заверяют специалисты, у большинства из них появились антитела.

По словам учёных, вакцина в большинстве случаев не имеет побочных действий. Прививаться могут пациенты от 18 до 65 лет. А антитела сохраняются в организме минимум полгода. Перед вакцинированием пациенты проходят обязательный медицинский осмотр. Главное, чтобы не было высокой температуры, симптомов простуды и обострения хронических заболеваний.

У жителей Приморья теперь больше возможностей защитить себя от тяжёлых последствий коронавируса. Свыше пяти тысяч человек уже привились вакциной "Спутник V", теперь есть и "ЭпиВакКорона". Сейчас люди активно записываются в лист ожидания. Ведь в крае ежедневно выявляют более 200 пациентов с коронавирусной инфекцией. Количество пунктов вакцинации в январе планируют увеличить.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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