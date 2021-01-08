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В Подмосковье сгорел склад мебельной фабрики

14:17
  • пятница
  • 08 января 2021

Огонь тушили несколько часов

Крупный пожар тушили утром 8 января на территории мебельной фабрики в подмосковных Бронницах. Загорелся металлический ангар, в котором хранилась готовая продукция. Огонь распространился на площади восемь тысяч квадратных метров, полностью охватив здание.
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Как сообщили в МЧС, внутри строения находились баллоны с пропаном. В тушении задействовали пожарный поезд. Всего привлекли около 80 человек и больше 20 единиц спецтехники. Данных о пострадавших нет.

На место также направили специалистов для забора проб воздуха, чтобы определить концентрацию вредных веществ. Прокуратура начала проверку, сообщает "ТВ Центр".

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Пожарные на месте возгорания склада
Пожарные на месте возгорания склада
Пожарные на месте возгорания склада
Пожарные на месте возгорания склада
Пожарные на месте возгорания склада
Пожарные на месте возгорания склада
Пожарные на месте возгорания склада
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