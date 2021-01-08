В Подмосковье сгорел склад мебельной фабрики

Огонь тушили несколько часов

Крупный пожар тушили утром 8 января на территории мебельной фабрики в подмосковных Бронницах. Загорелся металлический ангар, в котором хранилась готовая продукция. Огонь распространился на площади восемь тысяч квадратных метров, полностью охватив здание.

Как сообщили в МЧС, внутри строения находились баллоны с пропаном. В тушении задействовали пожарный поезд. Всего привлекли около 80 человек и больше 20 единиц спецтехники. Данных о пострадавших нет.

На место также направили специалистов для забора проб воздуха, чтобы определить концентрацию вредных веществ. Прокуратура начала проверку, сообщает "ТВ Центр".

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