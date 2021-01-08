Зачинщикам беспорядков у Капитолия грозит 10 лет тюрьмы

Их разыскивает ФБР

Число погибших во время штурма американского Капитолия возросло до пяти человек. В больнице умер раненый полицейский. Джо Байден назвал участников захвата внутренними террористами, а президента Трампа подстрекателем. А вот граждане Соединённых Штатов выражают недоумение бездействием и неготовностью спецслужб.

Обстановка у Капитолия совсем не та, что в день штурма. Всего несколько преданных поклонников Трампа с плакатами, плотное кольцо полицейских машин, охрана по всему периметру. И металлический забор, которым спешно обнесли твердыню американской демократии. Главный вопрос, которым сейчас задаются в США: а где всё это было раньше?

Зачинщиков беспорядков сейчас разыскивает ФБР. Фото бунтарей разместили на сайте вашингтонской полиции. Им грозит до 10 лет тюрьмы. Параллельно прокуроры оценивают ущерб, нанесённый национальной безопасности США: из кабинетов сенаторов пропали документы и электронные устройства. Шеф полиции Капитолия подал в отставку, сообщает "ТВ Центр".

Джо Байден, по сообщениям CNN, не собирается рассматривать сценарии, при которых Трампа раньше срока отстранят от власти, как того хотят конгрессмены-демократы. Многие из них считают, что надо задействовать 25 поправку к Конституции: признать главу государства неспособным исполнять свои обязанности и временно передать его полномочия вице-президенту Пенсу. Есть ещё излюбленный вариант - искать русский след. Его уже нашла Нэнси Пелоси.

Дональд Трамп, по слухам, уже покинул Белый дом - пока временно. Пережидать политическую бурю якобы отправился в Техас. И, как только его Twitter разблокировали, обратился к нации, резко сменив тон. Штурм Капитолия, по его словам, кошмар. Те, кто нарушил закон, должны заплатить. Сам же он готов мирно передать власть. Но американской демократии крайне необходимы реформы. Избирательная система - слишком запутанная и архаичная.

Разочарованные этой по сути капитуляцией поклонники Трампа с самого утра несут цветы к стихийному мемориалу застреленной во время штурма ветерана ВВС Эшли Бэббит. Всего в ходе беспорядков погибли пять человек. Один мужчина перенёс инсульт, другой - сердечный приступ. Ещё одну женщину просто затоптали в толпе.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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