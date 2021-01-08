Собянин рассказал о строительстве автовокзалов в Москве

Инфраструктура активно развивается

О результатах развития автобусной транспортной инфраструктуры в Москве за прошедшие годы рассказал Сергей Собянин на своей странице в социальной сети. Одним из лучших в столице мэр назвал "Центральный" вокзал, открывшийся после масштабной реконструкции. Теперь он - самый большой в России и один из крупнейших в Европе.

В одном здании расположены торгово-развлекательный центр, флагманский МФЦ, подземный паркинг. Также в прошедшем году в Москве открыли международный автовокзал "Саларьево" площадью пять тысяч квадратных метров. Он рассчитан на 250 рейсов в день.

Мэр напомнил и о строительстве таких крупных автовокзалов, как "Северные ворота" и "Южные ворота", сообщает "ТВ Центр".

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