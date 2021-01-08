На Украине вводят жёсткий локдаун из-за коронавируса

Закрываются школы и вузы

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 88 миллионов человек. Самая тревожная ситуация по-прежнему в США, где более 20 миллионов инфицированных, а надежды на успех американской вакцины "Пфайзер" пока не оправдываются. Напротив, всё чаще поступают сообщения о пациентах, которым после прививки потребовалась срочная госпитализация.

Каждый день обновляется рекорд по числу заболевших в Чехии. За помощью к правительству обратились сотрудники крематориев, которые не справляются с нагрузкой. Ограничительные меры в стране продлили ещё на две недели, сообщает "ТВ Центр".

Мэр Лондона сообщил, что в ближайшие несколько дней в британской столице могут закончиться больничные койки. Завтра, 9 января локдаун вводится на Украине. До 24 января закрываются школы и вузы, спортзалы и большинство магазинов. Кафе и ресторанам разрешено работать только навынос.

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