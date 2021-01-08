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Глава "Ростеха" доложил Мишустину об успехах в импортозамещении

15:04
  • пятница
  • 08 января 2021

Компания достойна прошла пандемию

Объёмы поставок российской военной продукции за рубеж в 2020 году достигли 13 миллиардов рублей. Об этом премьер-министру Михаилу Мишустину доложил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
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По его словам, полностью созданы образцы вооружений из президентского списка в рамках гособоронзаказа. Михаил Мишустин подчеркнул - корпорация добилась успеха в импортозамещении, сообщает "ТВ Центр".

Отдельно премьер отметил работу компании в период пандемии коронавируса. "Ростех" не сокращал сотрудников и оперативно включился в производство средств индивидуальной защиты.

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