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Завораживающие кадры пиротехнического шоу в Петербурге

15:41
  • пятница
  • 08 января 2021

Там прошёл фестиваль "Рождественская звезда"

Грандиозное пиротехническое шоу - в знаковых местах Санкт-Петербурга. Там прошёл международный фестиваль огня "Рождественская звезда". Красочные фейерверки, световые и лазерные представления - за всем этим наблюдали зрители из разных уголков России и ещё 140 стран. Из-за пандемии в этом году мероприятие впервые прошло полностью в онлайн-формате.
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Это, пожалуй, самый красивый и, главное, безвредный способ разрисовывать городские здания, будь то обычный дом или даже императорский дворец. Искусство настолько новое, что даже не имеет конкретного названия. Оно основано на приёмах видеомэппинга, когда с помощью компьютерных технологий и светопроектора изображение выводится на большие плоскости, сообщает "ТВ Центр".

Дворцы и особняки Санкт-Петербурга вспыхивают всеми цветами радуги уже четвёртый год подряд в новогодние каникулы. Обычно фестиваль огня и света "Рождественская звезда" проводится в центре города. И посмотреть на удивительные картины на фасадах Эрмитажа, Биржи на стрелке Васильевского острова, на стенах Петропавловской крепости собираются десятки тысяч зрителей. Но в этом году, чтобы не подвергать опасности здоровье людей, фестиваль решили провести онлайн. А площадки, где заранее велась запись для видеотрансляций - строго засекретили.

Это были закрытые на ночь парки бывших императорских резиденций, охраняемый футбольный стадион, всего пять площадок. Команды художников, осветителей, режиссёров приезжали туда с заходом солнца, обустраивались у каждого фасада на несколько часов в походных палатках. И оттуда творили свой волшебный праздник.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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Фестиваль "Огня и света" в Санкт-Петербурге
Фестиваль "Огня и света" в Санкт-Петербурге
Фестиваль "Огня и света" в Санкт-Петербурге
Фестиваль "Огня и света" в Санкт-Петербурге
Фестиваль "Огня и света" в Санкт-Петербурге
Фестиваль "Огня и света" в Санкт-Петербурге
Фестиваль "Огня и света" в Санкт-Петербурге
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