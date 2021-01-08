Рождественское чудо: Пелагея встретила праздник с бывшим мужем

Семья воссоединилась ради дочери

Ещё одна пара воссоединилась в праздники ради общего ребёнка. Как писал ТВЦ.ru, на этой неделе разведённые Кристина Асмус и Гарик Харламов весело отметили день рождения дочки. Настала очередь Пелагеи и Ивана Телегина. Они вместе встретили Рождество и тоже вместе с маленькой дочкой.

Праздничные фото опубликовала у себя на странице в соцсети певица. "Тася с мамой и папой встретила Светлый праздник Рождества Христова. Всем добра, любви, дружбы!" – написала Пелагея.

Подписчики обрадовались такому повороту событий, ведь не многие пары могут забыть старые обиды и показать общую заботу о детях.

Молодец, Иван, что встретился с дочкой. Дети - главное, что есть у нас в жизни... И они не должны участвовать во взрослых разборках". С рождеством! Добра и благоденствия! Прекрасные ребята. С Рождеством! Счастье пусть войдёт в ваш дом!

Хоккеист Иван Телегин и певица Пелагея развелись в конце прошлого года. Процесс раздела совместно нажитого имущества у них ещё не завершён.

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