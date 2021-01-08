В Москве повысят температуру батарей из-за приближающихся морозов

Ожидается резкое понижение температуры

В квартирах москвичей поднимут температуру батарей. На столицу надвигаются сильные морозы. В связи с этим городские службы приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления, сообщил заместитель мэра Пётр Бирюков.

"Корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков", - уточнил он.

Синоптики предупреждают, что в конце этой – начале следующей недели в Москве похолодает. Ночные температуры опустятся до минус 14-16 градусов, днём будет около 12 мороза. Самая холодная ночь ожидается с 12 на 13 января: температура упадёт до 19 градусов. В конце следующей недели снова потеплеет до минус 9-12 градусов. Всю неделю будет идти небольшой снег.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"