Минздрав Украины получил заявку на регистрацию российской вакцины

Решение пока не принято

На Украине всерьёз задумались о приобретении или производстве на своих мощностях российской вакцины от коронавируса. Минздрав страны получил заявку на регистрацию "Спутника V", её подала харьковская компания "Биолик".

Это подтвердил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает "Украинская правда". Но, судя по прозвучавшим заявлениям главы Минздрава, шансов на регистрацию российской вакцины на Украине не так много.

Министр отметил, что вокруг этого препарата много политики. "Это понятно, потому что Российская Федерация всегда использовала любую возможность в своей гибридной войне", - сказал он.

По словам Степанова, для завершения процедуры компании ещё необходимо подать регистрационную форму, а также предоставить информацию о безопасности вакцины. В конце своего выступления министр заверил журналистов в том, что Украина способна обеспечить себя вакциной от ведущих мировых производителей, которые не ведут информационные войны.

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