Собянин рассказал о развитии сервисов для владельцев домашних животных

Город активно им помогает

Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте" рассказал о развитии в Москве сервисов для владельцев домашних животных. В конце 2020 года на портале mos.ru заработал первый в стране городской сервис поиска потерявшихся кошек и собак. Там можно опубликовать объявление о пропаже или находке питомцев.

На базе "Московского транспорта" запущен электронный каталог "Хвосты и лапки". Это онлайн-сервис для поиска хозяев бездомным кошкам и собакам.

Кроме того, в Москве работают 13 приютов для бездомных животных. В них есть ветеринары и специалисты по уходу за кошками и собаками.

Московские ветеринары регулярно пользуются системой "ВетАС". В ней можно централизованно вести амбулаторные карты и вносить сведения из паспорта животных.

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