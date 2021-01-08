Собянин рассказал о развитии сервисов для владельцев домашних животных

Город активно им помогает
Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте" рассказал о развитии в Москве сервисов для владельцев домашних животных. В конце 2020 года на портале mos.ru заработал первый в стране городской сервис поиска потерявшихся кошек и собак. Там можно опубликовать объявление о пропаже или находке питомцев.
На базе "Московского транспорта" запущен электронный каталог "Хвосты и лапки". Это онлайн-сервис для поиска хозяев бездомным кошкам и собакам.
Кроме того, в Москве работают 13 приютов для бездомных животных. В них есть ветеринары и специалисты по уходу за кошками и собаками.
Московские ветеринары регулярно пользуются системой "ВетАС". В ней можно централизованно вести амбулаторные карты и вносить сведения из паспорта животных.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"