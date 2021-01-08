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Два легкомоторных самолёта столкнулись в небе под Петербургом

17:04
  • пятница
  • 08 января 2021

Есть погибшие и пострадавшие

В Ленинградской области потерпел крушение частный легкомоторный самолёт Paper. По предварительной информации, он столкнулся при взлёте с другим воздушным судном.

Сообщается от двух или трёх погибших, информация уточняется. На месте крушения работают следователи.

ЧП произошло в Ломоносовском районе на взлётной полосе аэродрома "Гостилицы". Сообщалось, что на борту одного из самолётов был ребёнок, но позже эту информацию опровергли в МЧС.

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Последствия крушения легкомоторного самолета в Ленинградской области
Последствия крушения легкомоторного самолета в Ленинградской области
Последствия крушения легкомоторного самолета в Ленинградской области
Последствия крушения легкомоторного самолета в Ленинградской области
Последствия крушения легкомоторного самолета в Ленинградской области
Последствия крушения легкомоторного самолета в Ленинградской области
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