Два легкомоторных самолёта столкнулись в небе под Петербургом

Есть погибшие и пострадавшие
В Ленинградской области потерпел крушение частный легкомоторный самолёт Paper. По предварительной информации, он столкнулся при взлёте с другим воздушным судном.
Сообщается от двух или трёх погибших, информация уточняется. На месте крушения работают следователи.
ЧП произошло в Ломоносовском районе на взлётной полосе аэродрома "Гостилицы". Сообщалось, что на борту одного из самолётов был ребёнок, но позже эту информацию опровергли в МЧС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"