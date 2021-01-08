Над взбунтовавшимся Трампом нависла угроза импичмента

Президента могут лишить полномочий

Дональд Трамп может уйти в отставку с поста президента до окончания своего срока. Члены Палаты представителей намерены проголосовать за импичмент действующему президенту на следующей неделе, то есть до 20 января – даты инаугурации Джо Байдена. Но уход Трампа с позором может состояться и раньше.

"Белый дом объявит импичмент президенту Трампу к середине следующей недели, если его не снимут вице-президент и Кабинет министров", - написал корреспондент CNN Джим Скиутто у себя в Twitter.

Американские политики всерьёз обсуждают задействование 25-й поправки к Конституции для отстранения от власти действующего американского президента. Сам Трамп уже задумался о таком развитии событий и подстраховался: в последние недели он обсуждал со своим окружением собственное помилование в превентивном порядке.

После выборов в ноябре, на которых одержал победу Джо Байден, глава Белого дома не раз заявлял о своём несогласии с результатами голосования. В день утверждения победы Байдена в Конгрессе он призвал своих сторонников выйти на улицы. Это закончилось массовыми беспорядками и штурмом Капитолия, во время которого погибли пять человек.

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