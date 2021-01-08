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В Лондоне введён режим ЧС из-за переполненных больниц

18:15
  • пятница
  • 08 января 2021

Не хватает коек для больных коронавирусом

В лондонских больницах практически не осталось мест для госпитализации больных с коронавирусом. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации.
В Британии зафиксировали рекордный суточный прирост заразившихся COVID-19

"Я объявил режим чрезвычайной ситуации в Лондоне, поскольку угроза, которую для города представляет вирус, стала критической. Сейчас COVID-19 болен один из 30 жителей Лондона. Если мы незамедлительно не примем меры, система здравоохранения будет перегружена и умирать будет ещё больше людей", - написал у себя в Twitter мэр Лондона Садик Хан.

Несколько недель назад в Великобритании выявили новый штамм коронавируса. Он оказался на 70% заразнее исходного вируса, распространившегося из Китая. В Британии ежедневно фиксируют около 50 тысяч новых случаев заражения. Также известно, что новая мутация обнаружена в десятках стран мира, в России её нет.

Британская пресса напоминает, что последний раз режим чрезвычайной ситуации объявлялся в Лондоне после терактов 7 июля 2005 года.

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