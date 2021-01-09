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За сутки в России выявлено 23309 инфицированных COVID-19

11:08
  • суббота
  • 09 января 2021

В регионах вводят новые ограничения

За сутки в России зафиксировано 23 309 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 3 379 103 человека с COVID-19, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.  В Москве зарегистрировано 4 900 больных, всего в столице 853 352 инфицированных, скончались 11 873 пациента. 
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Самое большое число больных в России зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

Несмотря на уменьшение ежедневно выявляемых случаев болезни в регионах вводятся новые ограничения.

К примеру, в Карелии на неделю продлили каникулы для учеников начальных классов. Ранее такое же решение было принято в Москве, но оно касалось всех школьников.

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