Московские врачи вылечили 688 тысяч больных коронавирусом

Учёные предупредили о последствиях болезни

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 7 302 человека, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 688 061.

Даже после выздоровления последствия коронавируса могут давать о себе знать ещё долго. Учёные предупредили переболевших им в лёгкой форме о переходе болезни в хроническую форму. В течение как минимум трёх месяцев у вылечившихся могут сохраняться усталость, мышечная слабость, проблемы со сном, различные боли и снижение производительности труда.

По данным на 9 января, в России диагноз COVID-19 поставлен 3 379 103 пациентам, умерло с начала пандемии 61 381 человек. В Москве больных зарегистрировано 853 352, в мире более 88 миллионов человек заразись коронавирусом, умерло более 1,9 миллиона человек.

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