ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число заболевших коронавирусом в мире достигло 89 миллионов

17:05
  • суббота
  • 09 января 2021

В Лондоне ввели режим ЧС

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 89 миллионов, скончались от осложнений болезни более 1,9 миллиона человек. Прирост заболевших за эту неделю превысил четыре миллиона.
Великобритания первой в мире зарегистрировала вакцину AstraZeneca

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 21,8 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 368 тысяч.

На втором месте - Индия, там заразившихся более 10 миллионов, третью строчку занимает Бразилия - 8 миллионов инфицированных. На четвёртом месте находится Россия с 3,3 миллиона. 

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах (17 человек), на Самоа (2 человека), в Вануату зафиксирован один заболевший.

На этой неделе в Лондоне был введён режим чрезвычайной ситуации. В городских больницах заканчиваются свободные койки для больных коронавирусом. Несколько недель назад в Великобритании выявили новую, более заразную мутацию COVID-19.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Врачи инфекционного отделения больницы
Врачи инфекционного отделения больницы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.