Число заболевших коронавирусом в мире достигло 89 миллионов

В Лондоне ввели режим ЧС

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 89 миллионов, скончались от осложнений болезни более 1,9 миллиона человек. Прирост заболевших за эту неделю превысил четыре миллиона.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 21,8 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 368 тысяч.

На втором месте - Индия, там заразившихся более 10 миллионов, третью строчку занимает Бразилия - 8 миллионов инфицированных. На четвёртом месте находится Россия с 3,3 миллиона.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах (17 человек), на Самоа (2 человека), в Вануату зафиксирован один заболевший.

На этой неделе в Лондоне был введён режим чрезвычайной ситуации. В городских больницах заканчиваются свободные койки для больных коронавирусом. Несколько недель назад в Великобритании выявили новую, более заразную мутацию COVID-19.

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