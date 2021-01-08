Рядом с больницей в Неаполе образовалась гигантская воронка (видео)

Пострадавших нет

В Сети появились кадры из Неаполя, где на парковке рядом с городской больницей образовалась гигантская яма. Причиной стало подтопление грунтовыми водами.

На месте провала образовалась воронка глубиной 20 метров и площадью две тысячи квадратных метров. Пострадавших нет, так как в момент обвала на парковке не было машин и людей.

Подобные обвалы в последнее время участились в разных точках Земли. Недавно аналогичный случай произошёл в Норвегии, там под землю ушли несколько жилых домов в одном из посёлков.

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