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Как отметили зимние праздники российские военные в Сирии

10:48
  • суббота
  • 09 января 2021

Они провели спортивные соревнования

Российские военные на пункте базирования Хмеймим в Сирии отмечают новогодние праздники спортивными соревнованиями. Командная эстафета, силовые конкурсы поводятся для совершенствования навыков, необходимых в повседневной службе. Все этапы состязаний приближены к реальным боевым задачам.

Задания просты и незатейливы. Но в состязания, командиры добавляют и такие, где выносливость, может оказаться решающей. А, навыки, наверняка пригодится не только на полосе препятствий, но и в зоне боевых действий.

Если эстафета или перетягивание каната требуют сплочённости и командного духа, то в силовом состязании "испытай себя", вся надежда только на свои возможности и волю.

Победителей определяли по сумме набранных баллов. Самыми результативными оказались военнослужащие из роты материально- технического обеспечения. Победителям вручили кубки. Но соревнования не закончены. В ближайшие дни команды будут выяснять отношения уже исключительно в военно-прикладных дисциплинах.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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Военно-спортивные соревнования на базе в Сирии
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