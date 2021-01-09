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Три человека погибли при сходе лавины на турбазе под Норильском

10:04
  • суббота
  • 09 января 2021

Снежная масса накрыла несколько домов

На горнолыжном курорте в Норильске сошла лавина. Засыпало снегом несколько домиков, где находились люди. ЧП произошло вечером 8 января, спасательные работы продолжались всю ночь.
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Под завалами нашли живой семью из четырёх человек. Три человека погибли, в том числе, полуторагодовалый ребёнок. Один подросток в тяжёлом состоянии доставлен в больницу.

В поисках участвовали около 250 человек- спасатели МЧС, волонтёры и сами отдыхающие. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Синоптики Красноярского края предупредили об опасности повторного схода лавин до 11 января.

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Последствия схода лавины на турбазе под Норильском
Последствия схода лавины на турбазе под Норильском
Последствия схода лавины на турбазе под Норильском
Последствия схода лавины на турбазе под Норильском
Последствия схода лавины на турбазе под Норильском
Последствия схода лавины на турбазе под Норильском
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