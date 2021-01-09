Три человека погибли при сходе лавины на турбазе под Норильском

Снежная масса накрыла несколько домов

На горнолыжном курорте в Норильске сошла лавина. Засыпало снегом несколько домиков, где находились люди. ЧП произошло вечером 8 января, спасательные работы продолжались всю ночь.

Под завалами нашли живой семью из четырёх человек. Три человека погибли, в том числе, полуторагодовалый ребёнок. Один подросток в тяжёлом состоянии доставлен в больницу.

В поисках участвовали около 250 человек- спасатели МЧС, волонтёры и сами отдыхающие. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Синоптики Красноярского края предупредили об опасности повторного схода лавин до 11 января.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"