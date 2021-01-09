Трампа лишили главного инструмента управления страной

Президент США крайне возмущён

Дональд Трамп лишился своего главного инструмента управления страной. Twitter бессрочно заблокировал аккаунт действующего президента США.

Руководство соцсети пошло на этот шаг из-за угрозы повторения вспышек насилия, подобных той, что привела к захвату сторонниками Трампа Капитолия.

Источник Politico в администрации Трампа сообщил, что президент от гнева потерял над собой контроль после того, как не смог зайти в свою любимую социальную сеть.

"Нас не заставят замолчать", - это было последнее сообщение, которое Трамп успел написать.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"