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Трампа лишили главного инструмента управления страной

10:39
  • суббота
  • 09 января 2021

Президент США крайне возмущён

Дональд Трамп лишился своего главного инструмента управления страной. Twitter бессрочно заблокировал аккаунт действующего президента США.
Над взбунтовавшимся Трампом нависла угроза импичмента

Руководство соцсети пошло на этот шаг из-за угрозы повторения вспышек насилия, подобных той, что привела к захвату сторонниками Трампа Капитолия.

Источник Politico в администрации Трампа сообщил, что президент от гнева потерял над собой контроль после того, как не смог зайти в свою любимую социальную сеть.

"Нас не заставят замолчать", - это было последнее сообщение, которое Трамп успел написать.  

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