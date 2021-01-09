Мишустин установил прожиточный минимум на 2021 год

Изменилась методика его расчёта

Правительство установило размер прожиточного минимума на 2021 год. Он составит 11 653 рубля. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

"Прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 рубля, для трудоспособного населения - 12 702 рубля, для детей - 11 303 рубля, для пенсионеров - 10 022 рубля", - говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства.

С 1 января этого года в России изменились методики расчёта минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. Раньше они были в прямой зависимости от стоимости потребительской корзины. Теперь их рассчитывают исходя из медианных дохода и зарплаты. Указ об этом в конце 2020 года подписал президент Владимир Путин.

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