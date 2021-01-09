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Мишустин установил прожиточный минимум на 2021 год

11:42
  • суббота
  • 09 января 2021

Изменилась методика его расчёта

Правительство установило размер прожиточного минимума на 2021 год. Он составит 11 653 рубля. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.
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"Прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 рубля, для трудоспособного населения - 12 702 рубля, для детей - 11 303 рубля, для пенсионеров - 10 022 рубля", - говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства.

С 1 января этого года в России изменились методики расчёта минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. Раньше они были в прямой зависимости от стоимости потребительской корзины. Теперь их рассчитывают исходя из медианных дохода и зарплаты. Указ об этом в конце 2020 года подписал президент Владимир Путин.

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