В США началась цифровая гражданская война

Интернет-корпорации вводят цензуру

Первой полномасштабной цифровой гражданской войной называют эксперты происходящее в США. Крупнейшие интернет-корпорации уже не стесняются вводить собственную цензуру в угоду политическим интересам. Апогеем стала теперь уже постоянная блокировка официального аккаунта президента Трампа в Twitter.

Воодушевлённый временной разблокировкой аккаунта в Twitter, Дональд Трамп взялся было за старое. Сообщил, что не собирается посещать инаугурацию Байдена и что не допустит угроз в адрес своих сторонников. В ответ администрация соцсети банит страничку Трампа уже навсегда. Конец эпохи.

Пресса пишет со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Белом Доме, что Трамп в бешенстве и изо всех сил пытается выяснить, какие у него варианты. Twitter заявляет, что будет пресекать любые попытки обойти ограничения. И как только Трамп пишет в официальном аккаунте президента США - его тоже блокируют.

По Конституции цензура в США запрещена. Но Twitter - частная компания, и оттого действует в рамках правового поля, говорят юристы. Получается, в Америке с её хваленой свободой слова, которую она активно насаждает и в другие государства, Основной закон, а с ним и все закрепленные в нём ценности - менее важны и значимы, чем решения руководителей соцсети. Не очень-то демократично.

Джо Байден всему этому очень рад. Продолжает клеймить оппонента и его поклонников.

Это кучка головорезов, мятежников, антисемитов. Бандиты. Внутренние террористы. Они должны быть привлечены к ответственности. Нельзя забывать, что всё произошло при активной поддержке действующего президента Соединенных Штатов. Он вообще не способен исполнять обязанности президента.

Демократам, похоже, мало просто убрать Трампа из Белого дома. Надо навсегда закрыть ему путь в американскую политику, лишить его возможности вновь баллотироваться через четыре года. Для этого и нужен импичмент - проект документа уже представлен в Конгресс. Президента там обвиняют в подстрекательстве к мятежу и причинении ущерба американской нацбезопасности. Политологи уверены: шансы на то, что Трампа отправят-таки в политический нокаут, крайне высоки.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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