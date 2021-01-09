ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве возобновились ночные рейды по ресторанам

13:13
  • суббота
  • 09 января 2021

Есть нарушения

Чтобы остановить распространение вируса, по всей стране продолжаются рейды по контролю за соблюдением действующих ограничений. В Москве сотрудники полиции и объединения административно технических инспекций проверили работу заведений общепита в ночное время.
Как в Москве проходят ночные рейды по клубам и ресторанам

Некоторые из них, несмотря на запреты, обслуживали посетителей после полуночи. А в одном из баров и вовсе отдыхали несовершеннолетние. Теперь владельцам грозят крупные штрафы, либо приостановка деятельности сроком до трёх месяцев, сообщает "ТВ Центр".

За минувшие сутки в России зафиксировано 23 309 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это самый низкий показатель с середины ноября. Выздоровевших больше чем заболевших. С инфекцией справились 23 680 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Рейд по выявлению нарушений в работе столичных баров
Рейд по выявлению нарушений в работе столичных баров
Посетители ночного клуба
Посетители ночного клуба
Рейд по выявлению нарушений в работе столичных баров
Рейд по выявлению нарушений в работе столичных баров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.