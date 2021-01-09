В Москве возобновились ночные рейды по ресторанам

Есть нарушения

Чтобы остановить распространение вируса, по всей стране продолжаются рейды по контролю за соблюдением действующих ограничений. В Москве сотрудники полиции и объединения административно технических инспекций проверили работу заведений общепита в ночное время.

Некоторые из них, несмотря на запреты, обслуживали посетителей после полуночи. А в одном из баров и вовсе отдыхали несовершеннолетние. Теперь владельцам грозят крупные штрафы, либо приостановка деятельности сроком до трёх месяцев, сообщает "ТВ Центр".

За минувшие сутки в России зафиксировано 23 309 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это самый низкий показатель с середины ноября. Выздоровевших больше чем заболевших. С инфекцией справились 23 680 человек.

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