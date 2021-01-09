Хроника спасения людей из-под лавины в Норильске

Три человека погибли

Траур по погибшим под лавиной объявлен в Норильске 10 января. В результате происшествия погибли 38-летняя женщина, её полуторагодовалый ребёнок и 45-летний мужчина. Спасатели работали на месте схода лавины всю ночь.

Тело директора канатной дороги - 45 летнего Владислава Попова удалось обнаружить через 12 часов поле начала поисково-спасательной операции. Когда сошла лавина, он вместе с семьёй находился в одном из домов на склоне горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске. Старший сын оказался единственным выжившим.

В спасательной операции принимали участие больше 200 человек - сотрудники экстренных служб и волонтёры. Для обнаружения людей под толщей снега привлекли кинологов. Во время минуты тишины спасатели услышали звонок сотового телефона, его запеленговали, это помогло сузить радиус поиска, сообщает "ТВ Центр".

Операцию осложняли сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. К рассвету температура упала до минус 30 градусов. Сразу несколько факторов могли стать причиной схода лавины - непрекращающиеся снегопады, сильный ветер и большая влажность.

На участке, где сошла лавина - крутой склон. Прокуратура проверяет правомерность нахождения там жилых строений. Следственный комитет возбудил уголовное дело и намерен выяснить, проводились ли противолавинные мероприятия на горнолыжных трассах.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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